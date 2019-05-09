Политика Оккупанты в Донбассе начали принимать заявки на паспорта РФ: ОБСЕ

2019-05-09 21:30 216

 

Процесс сбора заявлений от местных жителей в оккупированном Донецке на камеры снимали российские пропагандисты.

Международные наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют, что оккупанты в Донецке начали собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Об этом заявил действующий постпред Украины при ОБСЕ в Вене Игорь Прокопчук, говорится в официальном Twitter.

"СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение паспортов РФ, - сказано в сообщении.

Также сказано, что наблюдатели видели, это процесс на камеры снимали российские пропагандистские СМИ.

Ранее министр по делам ветеранов Ирина Фриз сказала, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий граждан Украины, которые получат незаконные паспорта РФ.

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