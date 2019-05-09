Политика Саммит ЕС: одобрена декларация о будущем Европы

2019-05-09 19:00 198

 

По итогам переговоров в ходе Неформального саммита ЕС принята Декларация Сибиу. Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам Европы.

Лидеры европейских государств одобрили Совместную декларацию в Сибиу, где проходит Неформальный саммит глав государств.

По итогам переговоров в ходе Неформального саммита глав государств, который проходит 9 мая, в День Европы, в Румынии, принята Декларация Сибиу.

Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам ЕС о будущем Европы.

Прежде всего, речь идет о совместной защите и приверженности европейскому образу жизни, а также демократии и верховенству права.

Ранее сообщалось, что в Румынии сегодня состоится неформальный саммит ЕС. Во встрече примет участие руководство стран-членов Евросоюза. Они обсудят стратегические направления развития Евросоюза.

Напомним, четыре страны выступили за расширение ЕС.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина сделала первый шаг к "промышленному безвизу" с ЕС

2019-04-25 18:30 1347

В Еврокомиссии заявили о возможности встречи лидеров ЕС с Зеленским

2019-04-24 18:00 1686

В РФ решили погасить все долги перед ПАСЕ, но начали ставить условия

2019-04-15 10:41 873

Ким Чен Ын озвучил условия нового саммита с Трампом

2019-04-13 13:00 1167

Еще новости в разделе "Политика"

Оккупанты в Донбассе начали принимать заявки на паспорта РФ: ОБСЕ

2019-05-09 21:30 33

В правительстве заявили о готовности сотрудничать с Зеленским

2019-05-09 20:30 138

Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам

2019-05-09 19:30 219

Саммит ЕС: одобрена декларация о будущем Европы

2019-05-09 19:00 198
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Оккупанты в Донбассе начали принимать заявки на паспорта РФ: ОБСЕ 2019-05-09 21:30 33
В правительстве заявили о готовности сотрудничать с Зеленским 2019-05-09 20:30 138
Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам 2019-05-09 19:30 219
Саммит ЕС: одобрена декларация о будущем Европы 2019-05-09 19:00 198

Лента

21:30 Оккупанты в Донбассе начали принимать заявки на паспорта РФ: ОБСЕ
21:00 В Ивано-Франковской области затопило город: люди плавают на лодках
20:30 В правительстве заявили о готовности сотрудничать с Зеленским
20:00 В Украине за ношение георгиевской ленточки в День Победы составили уже 13 админпротоколов
19:30 Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам
19:00 Саммит ЕС: одобрена декларация о будущем Европы
18:30 В правительстве акцию "Бессмертный полк" назвали пропагандой Кремля
18:00 Турция проведет масштабные учения в Черном море
17:30 Новые тарифы на газ. Сколько действительно заплатят украинцы
17:00 Специалисты назвали фрукт, который поможет победить рак и старение