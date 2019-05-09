Саммит ЕС: одобрена декларация о будущем Европы

По итогам переговоров в ходе Неформального саммита ЕС принята Декларация Сибиу. Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам Европы.
Лидеры европейских государств одобрили Совместную декларацию в Сибиу, где проходит Неформальный саммит глав государств.
По итогам переговоров в ходе Неформального саммита глав государств, который проходит 9 мая, в День Европы, в Румынии, принята Декларация Сибиу.
Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам ЕС о будущем Европы.
Прежде всего, речь идет о совместной защите и приверженности европейскому образу жизни, а также демократии и верховенству права.
Ранее сообщалось, что в Румынии сегодня состоится неформальный саммит ЕС. Во встрече примет участие руководство стран-членов Евросоюза. Они обсудят стратегические направления развития Евросоюза.
Напомним, четыре страны выступили за расширение ЕС.