Украина Украинцам придется по-новому сдавать на водительские права: «без шанса на взятки»

2019-05-09 22:00 765

 

В Украине разработана новая модель сдачи экзаменов для водителей на основе опыта других стран.

Эксперты правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» и ОО «Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека» разработали новую модель экзаменов на водительские права.

Предполагается, что с помощью новых правил, которые устраняют человеческий фактор, разработанная система сведет к минимуму риски для человеческой жизни при сдаче экзамена. Об этом сообщают украинские СМИ.

Так, новая модель сдачи экзаменов была представлена на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре. Также стало известно, что модель разработана на основе международного опыта. Разработчики работали совместно с ИТ-специалистами и специалистами Главного сервисного центра МВД. Они уверены, что новая модель таких экзаменов сможет обезопасить людей, сдающих экзамены, от взяток.

 «Главная идея — что будущий водитель сам «ведет» себя от начала до конца во время сдачи экзаменов», — рассказала менеджер проектов правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» Олеся Архипская.

Чтобы минимизировать коррупционные риски при сдаче экзаменов, был предложен ряд нововведений:

Первое новшество — запись на экзамен через личный электронный кабинет, без посредничества автошкол. Этот инструмент уже работает, с декабря 2018 года.

Второе новшество — это идентификация личности человека, который приходит на экзамен, с помощью технологии сканирования лица — в дополнение к предъявлению паспорта. Это будет гарантировать, что человек лично придет составлять теоретический и практический экзамены.

Третье новшество — видео- и аудиофиксация экзамена. В случае претензий к решению инструктора-экзаменатора можно будет доказать, были или нет с его стороны несправедливые выводы, попытки препятствовать или способствовать успешной сдаче экзамена.

Также ранее сообщалось, что украинцам могут разрешить управлять автомобилями, не имея водительского удостоверения и страховки. Соответствующий законопроект №9105 зарегистрирован в Верховной Раде.

Что ожидает автовладельцев, объяснил юрист Владимир Караваев на своей странице в Facebook.

 «Депутаты хотят упростить управление транспортным средством путем отмены требования для граждан Украины иметь водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис. Идентификация водителя полицейским должна осуществляться на основании устной информации от него», – написал он.
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