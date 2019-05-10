Украина Детективов НАБУ подозревают в присвоении 38 млн - ГБР завело уголовное дело

2019-05-10 15:36 156

Госбюро расследований ведет уголовное производство по факту незаконного назначения 21 детектива в Национальное антикоррупционное бюро и возможное присвоение в период 2015-2018 годом 38 млн гривен выплаченной им зарплаты.

"В производстве первого следственного отдела управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований находится уголовное производство по факту незаконного, без проведения конкурса, назначения в второе подразделение детективов НАБУ ориентировочно 21 человека, в результате чего в период 2015-2018 годов им безосновательно за счет заработной платы выплачено около 38 млн гривен", - говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В ходе досудебного расследования у следствия возникла необходимость в получении у компетентного органа - Пенсионного фонда Украины, документов в отношении сотрудников НАБУ, в том числе второго подразделения детективов, и осуществления им начислений на протяжении 2015 - 2018 годов, которые содержат информацию о получении ими заработной платы. Однако 5 апреля Печерский районный суд Киева отказал ГБР в таком доступе.