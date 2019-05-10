Политика Латвия официально признала политику Москвы против крымских татар геноцидом

2019-05-10 17:35 57

Как сообщает Delfi, парламент Латвии признал депортацию 1944 года геноцидом против крымско-татарского народа. Соответствующее заявление Сейм принял по случаю 75-летней депортации крымских татар властями СССР.

В заявлении Сейма отмечается, что "в целом исторические источники указывают на целенаправленно осуществляемый геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе. В том числе, и против крымских татар, как этнической группы, чтобы уничтожить ее культуру и социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова и выжить крымских татар с их родины".

Сейм также напоминает, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым и осуждает проводимую Москвой политику в отношении крымских татар.

"Те крымские татары, кто отказывается принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещен допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родную речь, поддерживать традиции и культуру. Немыслимо, что крымские татары уже во второй раз за 75 лет насильственно угнетаются и преследуются. История может повториться", - заявил председатель комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс.

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