Украина В Генпрокуратуре начали допрашивать главу НАБУ Артема Сытника по делу о выборах

2019-05-10 11:14 183

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сегодня явился на допрос в Генпрокуратуру, передаает УНН.

"Я все-таки решил прийти, потому что повестку увидел в СМИ. Официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали", - сообщил он.

Сытника вызвали для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по части первой ст.365 УК Украины.

По данным СМИ, допрос связан с возможным превышением главой НАБУ служебных полномочий после эпизода с опубликованной записью, на которой человек с голосом, похожим на Сытника, признается в поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016 года.