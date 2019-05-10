Политика Мать Олега Сенцова рассказала о его здоровье и коротких беседах с сыном

2019-05-10 13:44 81

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова рассказала в интервью "Громадському", что общается с сыном раз в месяц по 20 минут. 

По ее словам, спрашивает о детях, как они учатся и чем интересуются. О своем здоровье политзаключенный всегда говорит одинаково: "Все хорошо".

"Он занимается спортом, идет на поправку, пьет витамины и следит за собой, за него волноваться не надо. Поэтому можно и не спрашивать.

А что касается детей, то его интересует любая мелочь: не болеют ли, как учатся, с кем Влад (сын Олега) встречается, с кем дружит. [чтобы обсудить это] ... нам и 20 минут не хватает", - рассказала Людмила Сенцова.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в мае 2014 года по надуманным обвинениям в подготовке терактов на территории аннексированного полуострова. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает свой срок в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Отказывался от приема пищи 145 дней, но прекратил голодовку в октябре 2018 года из-за угрозы принудительного кормления.

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