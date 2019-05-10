Политика Международный морской трибунал рассматривает дело атаки РФ в Керченском проливе

2019-05-10 12:15 159

В Международном трибунале по морскому праву начались слушания о принятии временных мер освобождения кораблей украинских Военно-морских сил и их экипажей, которые были захвачены Россией в ходе атаки в Керченском проливе.

Российская сторона отказалась принимать участие в слушаниях. Украину на слушаниях будет представляет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Кроме того, в зале судебного заседания также будет находиться заместитель командующего и начальник штаба ВМС Украины Андрей Тарасов, адвокат Николай Полозов, группа юристов компании Covington & Burling LLP.

Ранее Зеркаль сообщила, что РФ отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 10-11 мая проведет публичные слушания по делу о захвате Россией украинских военных моряков.

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