Политика Советник Зеленского прокомментировал курс Украины относительно НАТО и войны с Россией

2019-05-11 15:00 189

 

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что команда новоизбранного главы государства не будет менять курс относительно вступления Украины в НАТО и войны с РФ. Об этом Апаршин заявил в украинскои эфире.

"Мы же не могли во время нашей встречи обсудить все вопросы. Есть вопросы, которые общеизвестны. Мы не меняем курс относительно вступления Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Российской Федерацией, это же война. Мы не меняем курс относительно того, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс о том, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. И мы не меняем курс на то, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, что коррупция в армии недопустима", - заявил советник Зеленского.

В то же время, на вопрос ведущего, согласился ли бы Апаршин на предложение занять пост министра обороны, советник вновь избранного президента отметил, что на сегодняшний день "ни Владимир Зеленский, ни никто из его команды не предлагал мне никаких должностей".

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