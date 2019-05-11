Украина За коммуналку будем платить не так, как раньше: украинцам приготовили "сюрприз"

2019-05-12 10:30 243

 

В Украине вступил в силу закон о жилищно-коммунальных услугах – платежки за май придут уже с нововведениями.

"Украинцев ждет несколько интересных "подарочков" к летнему отпуску", – пишет в блоге адвокат, координатор ОО "Стоп коррупции" Богдан Хмельницкий.

В частности, в квитанциях появятся отдельные разделы по "индивидуальному" и "коллективному" потреблению воды, отопления и электричества. Коллективное потребление – это показания счетчиков на дом.

"Что это значит? Что поставщик больше не хочет терпеть убытки из-за "небаланса" по дому – когда по факту потребили одно, а начислено в платежках всех жителей совсем другое. Отныне все их небалансы будут оплачиваться из нашего кармана", – подчеркнул Хмельницкий.

По его словам, в пункт "коллективное пользование" войдут также потери воды или газа при повреждении магистральной трубы.

"Недостаток по дому распределяется пропорционально площади квартир между всеми жителями. Возможно, вы заплатите за себя и за того парня, у которого целый месяц течет бачок, но его это не волнует – у него нет счетчика. Возможно – за умельцев, которые "отмотали" свои квартирные счетчики. Или же – тех, кто не выключает свет в общем коридоре. Как повезет", – резюмировал Хмельницкий.

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