Политика Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана

2019-05-12 13:00 57

 

Он подтвердил, что дал повторные показания прокурорам.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что сегодня его допросили по делу расстрелов на Майдане. Об этом он написал в своем Facebook.

Порошенко отметил, что сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия Это дело чрезвычайно важное для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написал Порошенко.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня президента Петра Порошенко допрашивают в деле расстрелов на Майдане.

Ранее в ГПУ заявили, что Порошенко могут обязать прибыть на допрос в Генпрокуратуру, когда у него завершатся полномочия. По словам Горбатюка, на сегодня в отношении Порошенко нельзя применить силовой привод на допрос.

Ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру. Ожидалось, что он подпишет протокол своего допроса от ноября 2016 года, который до сих пор не имеет официального процессуального статуса.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского готовят пересмотр решений Порошенко

2019-05-12 10:00 294

Порошенко ответил Зеленскому. Зовет обсудить передачу власти

2019-05-11 12:30 726

Гройсман: С Порошенко обсуждаем возможные политические сценарии

2019-05-11 11:00 693

Порошенко Зеленскому: Украина – не номер в отеле

2019-05-11 10:30 786

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана

2019-05-12 13:00 57

Сыроид заявила, что не видит оснований для роспуска Рады

2019-05-12 12:30 93

Названа возможная дата первой встречи Зеленского с Путиным

2019-05-12 12:00 201

У Зеленского готовят пересмотр решений Порошенко

2019-05-12 10:00 294
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана 2019-05-12 13:00 57
Сыроид заявила, что не видит оснований для роспуска Рады 2019-05-12 12:30 93
Названа возможная дата первой встречи Зеленского с Путиным 2019-05-12 12:00 201
У Зеленского готовят пересмотр решений Порошенко 2019-05-12 10:00 294

Лента

13:00 Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана
12:30 Сыроид заявила, что не видит оснований для роспуска Рады
12:00 Названа возможная дата первой встречи Зеленского с Путиным
11:30 С понедельника на дорогах возрастет количество приборов TruCAM
11:00 Накроют сильные грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье
10:30 За коммуналку будем платить не так, как раньше: украинцам приготовили "сюрприз"
10:00 У Зеленского готовят пересмотр решений Порошенко
15:00 Советник Зеленского прокомментировал курс Украины относительно НАТО и войны с Россией
14:30 Супрун назвала самый опасный продукт в рационе украинцев
14:00 Зеленский обратился к Раде с предложением по инаугурации