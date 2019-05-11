Политика Советник Зеленского: "Уходящий президент закладывает новому мины"

2019-05-12 15:00 381

 

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть решения нынешнего руководства страны. Об этом советник будущего главы государства Александр Данилюк заявил в интервью Liga.net.

По его словам, в приоритеты команды Зеленского входят борьба с коррупцией и наведение порядка в судебной системе.

"Волюнтаристское назначение судей Верховного суда уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим, — заявил Данилюк.

Советник Зеленского обвинил Порошенко в том, что он пытается навредить новоизбранному президенту.

"Мы - свидетели того, как уходящий президент закладывает новому мины. И это не только кадровые назначения. Это также, например, и отмена статьи за незаконное обогащение, которое создало напряжение во взаимодействии с МВФ и ЕС", - пояснил Данилюк.

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