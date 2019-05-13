Политика Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву и вылетел в Брюссель

2019-05-13 11:14 201

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву 13 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Отмечается, что глава Госдепа по-прежнему намерен провести встречу с президентом РФ и министром иностранных дел России в Сочи.

Сегодня Помпео вместо Москвы отправился в Брюссель, где обсудит с представителями ЕС ситуацию вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что 12-14 мая госсекретарь США посетит Москву и Сочи, где встретится с Лавровым и Путиным. В Госдепе уточнили, что во время переговоров стороны должны обсудить конфликт в Украине, ситуацию в Венесуэле и контроль над вооружениями.

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