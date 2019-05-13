Политика Facebook снова провел массовую зачистку фейковых аккаунтов и "грязных" страниц

2019-05-13 13:44 48

Facebook подтвердил  удаление множества итальянских фейковых аккаунтов, которые распространяли фальшивые новости в преддверии европейских парламентских выборов. 

"Мы удалили ряд ложных и дублированных учетных записей, которые нарушили нашу политику аутентичности, а также несколько страниц из-за нарушения правил смены имени", - заявил представитель Facebook, сообщает Reuters.

Он отметил, что также администрация Facebook предприняла меры против некоторых страниц, которые неоднократно распространяли неверную информацию.

По его словам, основанием для таких решений послужило расследование, проведенное группой интернет-активистов Avaaz.

Напомним, в минувший уикенд группа Avaaz заявила, что Facebook заблокировал 23 итальянских аккаунта с более чем 2,46 миллионами подписчиков, которые распространяли ложную информацию и спорный контент по таким вопросам, как миграция и вакцины, а также антисемитизм. 

Европейский союз предупредил о вмешательстве иностранцев в политическую агитацию перед выборами в Европарламент, назначенными на 23-26 мая. В апреле Европейская комиссия призвала Google, Facebook и Twitter сделать больше для борьбы с фейковыми новостями перед голосованием.

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