Политика Генпрокуратура начала расследование против Порошенко по делу ПриватБанка

2019-05-13 10:13 303

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению действующего президента Петра Порошенко на судей по делу ПриватБанка.

Как говорится в сообщении Окружного административного суда Киева, по результатам рассмотрения заявления судей ГПУ внесла сведения в ЕРДР и начала расследование возможного вмешательства в деятельность судей по делу ПриватБанка.

В частности, речь идет о признаках уголовного преступления по статье "Вмешательство в деятельность судебных органов".

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Следующее заседание по данному дело состоится 4 июня.

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