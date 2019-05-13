Политика На Реву подали в суд из-за его высказываний в адрес жителей оккупированного Донбасса

2019-05-13 17:00 138

После интервью министра социальной политики Украины Андрея Ревы ВВС 26 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева получил заявления от двух истцов, которые считают, что Рева допустил высказывания, дискриминирующие и унижающих достоинство жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку.

Окружной административный суд города Киева получил два иска к министру социальной политики Украины Андрея Ревы из-за его высказывания в адрес жителей оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении суда.

Истцы считают, что министр допустил высказывания, "дискриминирующие и унижающих человеческое достоинство граждан Украины по территориальному признаку".

В своих требованиях заявители просят суд признать такие действия Ревы противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.

Суд исследует материалы исков и решает вопрос об открытии уголовного производства, говорится в сообщении.

26 апреля журналистка Ольга Мальченко опубликовала в своем Facebook сюжет для BBC, в котором Рева комментирует ситуацию с выплатой пенсий на оккупированных территориях.

"Все, кто были проукраинские, – все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии, там и тут, пусть потерпит. Мне не жалко никого, абсолютно, честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров, которые убиты там за этих мразей", – сказал министр.

28 апреля Рева заявил, что его слова вырвали из контекста.

"Из всего получасового интервью в сюжете была использована только одна моя фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории", – написал он

Министр также высказал свое мнение относительно необходимости выплачивать пенсии тем жителям ОРДЛО, которые воюют на стороне оккупационных войск.

"Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. Но я ни в коем случае не считаю тех украинских граждан, кто сознательно не помогает оккупантам и которые просто стали их заложниками, виновными в сложившейся ситуации", – добавил Рева.



