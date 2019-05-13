Политика Еврокомиссар Хан озвучил главные задачи Зеленского

2019-05-13 20:00 165

 

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан озвучил две главные задачи новоизбранного президента Владимира Зеленского на ближайшие пару лет.

Евродипломат отметил, что главной задачей Зеленского на текущий и следующий года является выплата "огромных госдолгов".

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета. Это не простая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом. Я не уверен на 100%, что этому (в Украине) уделяется достаточное внимание и принимаются конкретные меры", - отметил Хан.

И добавил: "Второй проблемой, конечно, является истечение срока контракта (до конца 2019 года) на транзит российского газа".

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