Мир Иран перешел к прямым угрозам в сторону Израиля, ситуация накалена до предела

2024-08-05 08:23

Израиль " пересек большую красную линию" по Ирану, убив в Тегеране лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери во время телефонного разговора с главой МИД Пакистана Мухаммадом Ицхаком Даром, сообщает агентство Анадола.

Багери предупредил, что иранская сторона даст "решительный ответ" на действия Тель-Авива, отметив, что Хания находился в Тегеране как гость иранской стороны.

Он добавил, что масштаб атак Израиля расширился и теперь охватывает Йемен, Ливан и Тегеран.

Иранский дипломат призвал страны исламского мира "противодействовать наращиванию Израилем своих агрессивных действий, которые дестабилизируют и подрывают безопасность в регионе".

Багери также предложил провести экстренную встречу представителей мусульманских стран.

Напомним, лидеры Ирана и "Хезболлы" пообещали ответ Израилю за убийства военного командира "Хезболлы" Фуада Шукры и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

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