Украина Медики рассказали, как защититься от кори

2019-05-13 20:30 141

 

Кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко рассказал, что к вспышке кори в Украине привело два фактора: отказ от прививок и вакцинация не в полном объеме.

Он также объяснил, что просто прививки от кори недостаточно. Он подчеркнул, что более 12 человек умерло в Украине от осложнений после кори в этом году.

"Распространению кори в Украине способствует несколько причин. Очень много людей не хотят прививать своих детей. Это действительно страшно. Потому что при снижении барьера прививки менее чем за 60% может возникнуть эпидемия, и она уже возникла", - рассказал врач.

Он отметил, что у многих людей сейчас излишнее, необоснованно негативное отношение к прививкам.

"Очень мало рассказывают о том, насколько хорошо защищает прививка от кори и других болезней. А, не дай бог, какое-то осложнение – на следующий день по всем телеканалам, по всем каналам радио рассказывают".

Сидоренко добавил, что в Украине прививки не выполняются в полном объеме.

Для того чтобы защитить организм более качественно, необходимо два укола.

"Очень много людей, проведя одну прививку, считают, что они полностью защищены от заболевания, и на вторые прививки просто не приходят. А этого недостаточно", - подчеркнул медик.

Известно, что в организме привитого человека должны вырабатываться антитела от кори. Однако существуют индивидуальные особенности, которые могут мешать этому процессу

Врач посоветовал проводить вакцинацию дважды, а после делать анализ на наличие и количество в организме антител от болезни.

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