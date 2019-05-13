Политика Инаугурация Зеленского: согласительный совет состялся - вопросы остались

2019-05-13 21:00 147

Сегодня состоялось заседание Согласительного совета парламента, чутьли не главной темой которого стал вопрос определения даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. По результатам заседания понятно, что проекты постановлений будут вынесении на рассмотрение нардепов на этой сессионной неделе.

"На этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении инаугурации. И, я считаю, это будет одно из ключевых решений на этой неделе во время пленарного заседания Верховной Рады Украины", - отметил спикер ВР Андрей Парубий.

По его словам, на сегодня зарегистрировано 5 постановлений о инаугурации, но одно из них была отозвано в субботу, 11 мая.

При этом он не назвал конкретного дня, когда парламентарии смогут рассмотреть постановление.

Такая позиция не понравилась представителю межфракционного объединения "За Зеленского" Виталию Куприю, а также нардепу Надежды Савченко.

Они требовали назначения инаугурации на 19 мая. Савченко выступила с резкой речью, а Куприй подарил спикеру наручники. После чего Парубий заявил, что нардепы могут покинуть заседание согласительного совета, ведь своими действиями они дискредитируют парламент и Зеленского.

Позже Куприй объяснил свои действия.

"Недавно я получил дополнительную информацию о том, что БПП и НФ разыграют сценарий как затянуть инаугурацию новоизбранного Президента Зеленского. Цель очевидна - не дать ему распустить парламент и еще полгода грабить страну! Только вместе с нардепом Надеждой Савченко мы выступили на согласительном совещании в ВР против коварного плана, за реализацию которого отвечает Андрей Парубий. Чтобы предотвратить негативный для Украины сценария я вручил Парубию наручники. Символично, но это должно стать реальностью если инаугурация не будет назначена на 19 мая!" , - написал он на своей странице в Facebook.

Надежда Савченко, после эмоционального выступления на согласительном совете. Записала видеообращение к нардепам.

"Я прошу вас проголосовать за инаугурацию как можно в более ранее сроки 19, 20 числа для того, чтобы можно было новому Президенту реализовать те процессы по обмену всех на всех, на которые не смог предыдущий Президент Порошенко", - сказала Савченко. При этом она призвала депутатов не бояться потерять власть.

Действительно нардепы планируют затягивать? Пока не известно. Однозначно против назначения инаугурации на 19 мая выступила фракция Народного фронта. Свою позицию нардепы объяснили, что это день скорби - День памяти жертв политических репрессий.

Активно поддерживают дату проведения инаугурации 19 мая нардепы из фракции "Самопомощь". Такую позицию они высказали за два дня назад перед партийным съездом, который состоялся в Киеве.

Тогда председатель парламентской фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк сказал: "Есть бессмысленно этого не поддерживать ".

По его словам, новоизбранный президент Владимир Зеленский получил доверие избирателей дав обещания народу и следует дать ему возможность начать выполнять эти обещания, как можно быстрее.

А вот фракции БПП, "Батькивщина", "Возрождение" и группа "Воля народа" на согласительном совете заняли скорее выжидательную позицию - фракции поддерживают ту дату, которую консолидирует парламент. Радикалы во главе с Олегом Ляшко, традиционно поддержали активные действия, однако не назвав даты, которую они поддержали. Сейчас проектов постановлений об инаугурации ещё нет в проекте повестки дня пленарных заседаний, которые начнутся завтра, 14 мая. Поэтому следим за событиями дальше.