Политика Премьер-министр подтвердил, что уходит в отставку 12 июля

2019-05-14 13:16 138

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подтвердил свое намерение уйти с должности, это должно произойти 12 июля.

"Правительство завершит свою работу 12 июля", - сказал Сквернялис, который принимал участие в выборах президента Литвы, состоявшихся в минувшее воскресенье, но не прошел во второй тур, набрав 19,72% голосов.

Такое решение он мотивировал стремлением дать время новой власти для подготовки к формированию правительства.

"60% жителей Литвы высказались за реализацию правой или правоцентристской политики. Этого нет в правительстве, программа которого ориентирована совершенно в противоположном направлении - левоцентристском, поэтому мне бы казалось это неразумным", - заявил Сквернялис.

Он добавил, что пока не решил, кого из кандидатов поддержит во втором туре.

По итогам первого тура с отрывом в 2647 голосов лидирует кандидат консерваторов Ингрида Шимоните, которая набрала 31,13%. Ее ближайшего соперника, независимого кандидата Гитанаса Науседу поддержали 30,95% избирателей.