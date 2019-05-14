Политика Москва пригрозила уничтожить украинскую военную технику в оккупированном Крыму

2019-05-14 13:44 84

Киеву предложили забрать брошенное в 2014-м военное добро. По крайней мере то, что от него осталось.

Россия заявила о намерении уничтожить (утилизировать) украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после аннексии 2014 года.

"Это прежде всего задача руководства Украины (по оставшейся в Крыму украинской военной технике, в том числе кораблям, самолетам). Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать технику, либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность", - сказал председатель комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантных войск Владимир Шаманов.

По его словам, современных образцов в Крыму "не наблюдали, а те, которые есть, России не интересны".

Напомним, Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина присоединения Крыма к РФ не признает, как и большинство стран Запада, которые ввели касательно России ряд политических и экономических санкций.