Политика В США официально признали китайские смартфоны угрозой нацбезопасности

2019-05-17 16:28 72

Министерство торговли США вносит китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Минторговли, такое решение было принято, поскольку ведомство располагает информацией, свидетельствующей о том, что компания "вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".

Минторг США обвиняет Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в США.

"Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США при поддержке президента США таким образом помещает Huawei, китайскую компанию, которая является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире, в черный список.

Это будет препятствовать использованию американских технологий иностранными компаниями в целях, которые могут потенциально подорвать национальную безопасность или внешнеполитические интересы США", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

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