Политика В ЕС еще не знают, кого отправят на инаугурацию Зеленского

2019-05-16 20:00 258

 

Руководство Европейского союза пока еще обсуждает, кто отправится на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского 20 мая. Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

По словам евродипломата, Брюссель уже знает о точной дате инаугурации избранного президента.

"Мы проинформировали Брюссель, они отреагируют и кто-то приедет", - отметил Мингарелли.

Он также подчеркнул, что не поедет на инаугурацию в Киев, поскольку является дипломатом, а не политиком.

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