Украина Страх увольнения: что нужно знать о трудовых правах каждому работнику

2019-05-16 19:00 126

Однажды утром вы приходите в офис и узнаете, что уволены и коробка с вашими личными вещами ждет вас у охранника. Или пришли сообщить, что нашли другую работу, а вам в ответ: если уйдешь, заплатишь штраф в 100 тыс. гривен! А может быть решили мирно разойтись с работодателем и тут вдруг выясняется, что мир-миром, но зарплату вам больше не выплатят. Вы отказываетесь с этим согласиться и тогда вас ждет жесткий моббинг – психологическая травля сотрудника.

Многим украинцам приходили в голову эти или подобные джоб-фобии – так называют опасения, связанные с работой и возможностью ее потерять или поменять. Как показывает исследование кадрового портала hh.ua, страх потерять работу присутствует у 70% украинцев.

Мы попросили Ольгу Бабич, юридического консультанта в сфере трудового права, которая работала с топовыми украинскими и международными компаниями, прокомментировать распространенные джоб-фобии. Некоторые из них имеют основания, но большинство связано с элементарным незнанием украинцами своих трудовых прав.

Страх №1: Меня могут уволить без предупреждения "одним днем"

Знаю случай, когда в украинской компании руководителю внезапно стал не нравится сотрудник, так как он пришел с современной международной компании, где нет правила "я начальник – ты дурак" и был слишком самостоятельным. Однажды руководитель поставил работника перед фактом – "завтра не выходишь". Сотрудник не собирался идти в один день, так что подал заявление по собственному желанию и пригрозил обратиться в контролирующие органы, если заявление не зарегистрируют. Конечно руководитель разозлился, но был вынужден пойти на условия сотрудника.

Главное, что нужно знать: ни один работодатель не вправе уволить сотрудника "одним днем" без согласия самого сотрудника и не имея уважительных документально подтвержденных причин. Статья 36 Кодекса законов о труде Украины содержит четкий перечень условий для расторжения трудового договора. Вот некоторые из них: соглашение сторон (если у вас нет желания уйти прямо сегодня в поисках лучшего, закон на вашей стороне. У вас есть законные 14 календарных дней); окончания срока договора; расторжение трудового договора по инициативе сотрудника или по инициативе собственника; несоответствие должности (такой факт имеет неоднократно фиксироваться специально созданной комиссией с указанием доказательств несоответствия, и это не может произойти за один день).

Оформляйте официально свои отношения с работодателем – это залог защиты ваших трудовых прав в будущем.

Страх №2: При увольнении мне заплатят только часть денег или вообще не заплатят

Пару лет назад в соцсетях распространились посты бывших работников одного из украинских медиа-холдингов о том, что им не доплатили значительную часть зарплаты и компенсацию за неиспользованные дни отпуска (так называемые "серые" выплаты). Руководство молчало, поскольку кому нужны претензии бывших сотрудников компании, которая уже почти прекратила свое существование и официально со всеми рассчиталась. По состоянию на 2019 многим таким работникам так никто ничего не заплатил.

Опасения не досчитаться "последней зарплаты" имеет основания прежде всего благодаря теневым схемам выплат, с которых работодатель не платит налоги. Соглашаясь на такое, сотрудник должен осознавать связанные с этим риски – закон защищает только права сотрудника на выплаты, с которых уплачены налоги, то есть на "белые" выплаты. К таким входит официальная заработная плата до даты увольнения сотрудника и выплата компенсации за все неиспользованные дни отпуска.

Человек, который согласился работать в "серых" компаниях и значительную часть зарплаты получать в конвертах, с позиций закона выступает как участник правонарушений, и не может считаться потерпевшей стороной.

Страх №3: Меня могут оштрафовать или оказывать давление, если я захочу пойти работать к конкурентам

Известны случаи, когда крупные компании угрожают своим сотрудникам штрафами за переход к конкурентам. Запуганные люди, которые не знают своих прав, переживают, что в их трудовых соглашениях указаны какие-то штрафы, по которым им придется расплачиваться всю свою жизнь. На самом деле законодательство Украины не содержит никаких ограничений по изменению сотрудником места работы, в том числе и перехода к прямым конкурентам. Частью 2 ст. 21 КЗоТ Украины установлено право физического лица реализовывать свои способности к труду. Естественно, такое право есть и у сотрудников, которые увольняются с любой компании.

Условия трудового договора не могут "отменить" права сотрудника, предоставленные ему законом, поскольку это свобода выбора труда (этот принцип указанный в ст. 9 КЗоТ Украины и ст. 43 Конституции Украины). Если нынешний работодатель пытается навязать вам норму трудового соглашения, которая в будущем осложнит ваш переход к любой компании, вы должны осознавать, что это незаконно. Как и любой штраф, указанный в этой сделке. Единственное, что может вас сдерживать – соглашение о конфиденциальности информации. Если вы подписывали такое соглашение, и на новом месте будете разглашать конфиденциальные данные, бывший работодатель может подать на вас в суд и доказывать, что вы нарушили договоренности.

Огласки о таких случаях компании не желательны, если они заботятся о своей репутации. Поэтому не нужно бояться публично говорить о нарушении своих прав, если это случилось с вами.

Страх №4: Работодатель будет мешать моему увольнению по собственному желанию и поэтому я потеряю новую работу

Работодатель не вправе отказать сотруднику в желании уволиться, это нарушение конституционного права на свободу выбора труда. Стоит помнить, что сотрудник может уволиться по собственному желанию ранее двухнедельного срока по основаниям, предусмотренным ст. 38 КЗоТ Украины: переезд на новое место жительства; перевод мужа или жены на работу в другую местность; поступление в учебное заведение; невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением и т.д. Главное в таком случае – иметь соответствующие документы.

Один из популярных способов "уйти" от работодателя даже без отработки 14 дней – если ваше место регистрации (прописка) находится в другом городе. Покупаете билет, показываете работодателю, пишете заявление – готово. В Киеве это достаточно распространенный способ. Молодые работники (мерчендайзеры, торговые представители) крупных ритейловых компаний настолько часто пользуются этой нормой, что это стало чуть ли не правилом. Однако, не стоит злоупотреблять своими правами.

Страх №5: Я не смогу доказать, что работал, в случае если нет об этом записи в трудовой книжке

Законодательство предусматривает обязательное ведение трудовых книжек для штатных сотрудников. Специалист, услугами которого пользуется компания, обязательно должен быть в штате. В таком случае трудовые отношения регулируются гражданско-правовым договором. Тогда работодатель также несет ответственность за соблюдение требований налогового законодательства и платит за исполнителя работ налоги, аналогичные тем, что платит за своего штатного работника. Подтверждением такой работы специалиста является, прежде всего, акт оказанных услуг/выполненных работ. Если необходимо получить справку о доходах или оплате всех налогов или в случае потери трудовой книжки, специалист, работавший по такому договору может обратиться в налоговую инспекцию.