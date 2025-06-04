Політика В Австрії припинила діяти обов’язкова система медичного страхування для українських біженців

2025-06-04 10:29

В Австрії з червня припинила діяти обов’язкова система медичного страхування для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом і не є ані працевлаштованими, ані такими, що отримують базове соцзабезпечення. Про це повідомляє АРА.

"Обов’язкове медичне страхування для переміщених осіб з України завершилося, як і було заплановано, наприкінці травня. Утім, практичні наслідки наразі незначні, оскільки діє шеститижневий пільговий період – до 12 липня. До цього часу зберігається право на медичні послуги, такі як відвідування лікаря чи отримання ліків. Крім того, українці, які потребують допомоги або працюють, і надалі залишаються застрахованими", - йдеться у повідомленні.

Особам, яким буде скасовано дію соціального медичне страхування, у цей перехідний період доведеться шукати можливості для отримання постійного страхового покриття - це можливо або через офіційне працевлаштування, яке передбачає соціальне страхування, або через самострахування.

Зазначається, що більша частина переміщених осіб з України не постраждає від припинення страхування. Особи, які перебувають у системі базового забезпечення, залишаються застрахованими. На початку травня таких було близько 35 тисяч. До них додаються ті, хто вже працює в Австрії - вони й так охоплені системою медстрахування.

Так зване "базове забезпечення" надається у разі, якщо особа не може самостійно забезпечити себе та членів свого домогосподарства необхідними засобами для життя, або якщо допомога з інших джерел відсутня чи недостатня.

Тобто припинення страхування насамперед стосується тих осіб, які мають значні заощадження, але не працюють.