Политика Экс-глава КСУ пояснил, как использовали отмену уголовной статьи за незаконное обогащение

2019-05-17 14:45 207

Ранее уволенный председатель КСУ Станислав Шевчук уверяет, что отмена уголовнуой  статьи за незаконное обогащение во время президентской кампании, является совпадением. 

"Мы этот вопрос давно рассматривали, обменивались проектами, согласовывали их. И так совпало, что голоса нашлись в тот момент, когда началась президентская кампания. Но прямой связи я здесь не вижу", - заявил он в эфире телеканала Громадське.

Шевчук также признал, что это решение имело мощный психологический эффект.

"Откровенно говоря, я не ожидал это, потому что это не единственная статья для борьбы с коррупцией. Там более 20 статей, поэтому нельзя так сказать вот не признал конституционной статью и Конституционный суд отменил борьбу с коррупцией", - отметил экс-судья.

По его словам, отмена статьи о незаконном обогащении стала "элементом грязной кампании" против него.

"Мы приняли это решение и начал разгоняться этот месседж, что это председатель суда отвечает за это решение, он это поставил, лоббировал, специально время подогнал. Может это специально было использовано, чтобы уволить меня с должности председателя?", - сказал он.

В то же время экс-судья считает, что несмотря на критику общественности, суд принял правильное решение, и неважно, когда это произошло. 

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