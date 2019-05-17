Политика Канада неожиданно не признала депортацию крымских татар актом геноцида

2019-05-17 15:46 132

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида.

Как сообщает Укринформ, депутат украинского происхождения Борис Вжесневський попытался вынести текст резолюции на голосование, впрочем, оппозиция выразила громкий протест против этого, поэтому спикеру пришлось снять ее. Напомним, для принятия резолюции парламента Канады требуется единогласное решение его членов.

“Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года крымскотатарский “Sürgünlik” был начат советским диктатором Иосифом Сталиным, чтобы этнически очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, засунув в железнодорожные вагоны для скота и переместив на 4 тысячи в степи Центральной Азии”, - говорится в тексте резолюции.

По окончании заседания Борис Вжесневський пообещал приложить усилия, чтобы повторно вынести резолюцию на голосование еще до окончания нынешней сессии парламента в середине июня.

В сессионном зале присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, которые перед этим рассказали о ситуации с соблюдением прав человека на оккупированном полуострове членами парламентского комитета по иностранным делам.