Политика Впервые в истории США суд обязал власти рассекретить доклад спецпрокурора

2019-05-17 18:29 162

Суд округа Колумбия обязал Министерство юстиции США рассекретить те фрагменты доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, которые касаются экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности Майкла Флинна.

Как сообщает The Associated Press, это первое в истории США судебное распоряжение, требующее рассекретить отдельные части подготовленного Минюстом отчета.

Майкл Флинн предоставил Мюллеру аудиозапись, которая доказывает, что связанные с администрацией Трампа и Конгрессом лица пытались повлиять на его сотрудничество со следствием. При этом прокуроры не называют имена этих лиц и не передают содержание разговоров.

Суд распорядился предоставить ему копию аудиозаписи, а также опубликовать расшифровку разговора. Кроме того, было поручено рассекретить расшифровки всех разговоров с российскими чиновниками, в том числе с послом Сергеем Кисляком.

Напомним, что 1 декабря 2017 года Флинн признал в суде свою вину в даче ложных показаний на допросе в ФБР. Согласно обвинительному заключению спецпрокурора Роберта Мюллера, экс-помощник президента солгал насчет того, что в конце 2016 года в беседе с занимавшим тогда пост посла России в США Сергеем Кисляком он не призывал российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции. Флинн тогда также сказал, что не припоминает слова Кисляка о согласии российской стороны не делать незамедлительных ответных шагов. Мюллер проводит расследование утверждений о так называемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

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