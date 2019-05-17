Украина Из украинской казны сегодня ушло более миллиарда долларов

2019-05-17 19:33 138

Украина 16 мая погасила первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Общая сумма платежа составила более миллиарда долларов. Выпуск еврооблигаций под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долларов был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% годовых.

Еще два выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015 и 2016 годах, оба - под ставку менее 2% годовых. Погашение этих бумаг будет осуществлено Минфином в мае 2020 года и сентябре 2021 года.

Ранее в Минфине сообщали, что с начала года Украина выплатила 166 миллиардов гривен долгов. Всего в 2019 году Украина выплатит 460 миллиардов госдолга. Пики выплат приходятся на май и сентябрь.

Напомним, нынешней весной совокупный госдолг Украины вырос в долларовом эквиваленте на 0,54 млрд долларов (0,7%) до 78,78 млрд долларов.

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