Политика Климкин объявил об отставке

2019-05-17 16:45 81

Министр иностранных дел Украины объявил о своей отставке и о планах идти в Верховную Раду с новой командой.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Климкин отметил, что в пятницу, 17 мая, написал заявление об отставке, а в понедельник, 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского, направит его Верховной Раде и новому президенту.

"Я считаю, что так правильно…У него (Зеленского, - ред.) должно быть право на свою внешнеполитическую команду. Но я сказал, что готов помогать там, где это будет надо, и там, где совпадают наши принципы", - подчеркнул Климкин.

Он также добавил, что намерен идти в парламент с командой, с которой разделяет принципы и видение.

"Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть много разных идей, я надеюсь их реализовать, поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду с командой, с которой я разделяю принципы и видение того, как идти дальше", - заявил Климкин.