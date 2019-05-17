Политика Глава службы занятости задержан за взяточничество

2019-05-17 18:00 201

Группу чиновников поймали на откатах при строительстве объектов социального назначения.

Военная прокуратура в пятницу, 17 мая, задержала группу должностных лиц во главе с исполняющим обязанности председателя Госслужбы занятости Валерием Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.



"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины В.Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал он.



По словам генпрокурора, под контролем правоохранителей мошенники получили почти полмиллиона гривен.