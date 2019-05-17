Политика Сестре Сенцова предоставили украинское гражданство

2019-05-18 10:30 219

 

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство Наталье Каплан, двоюродной сестре украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщила сама Каплан.

"Свершилось! я - гражданка Украины", - написала она в "Фейсбуке". Ее активно поздравляют с этим событием.

Наталья Каплан - сестра арестованного в России украинского режиссера Олега Сенцова. До сих пор имела российское гражданство, хотя уже долго проживает в Украине. Именно Каплан проводит и координирует акции в защиту Олега Сенцова, осужденного в России.

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