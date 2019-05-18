Политика Стало известно, кто возглавит делегацию США на инаугурации Зеленского

2019-05-18 13:30 51

Министр энергетики США Рик Пери будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Как отмечает Интерфакс, именно он возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского.

Перри является министром энергетики США со 2 марта 2017 года.

Также на инаугурацию приедут президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюланд и президент Венгрии Янош Адер.

В мероприятии будут участвовать: премьер-министр Молдовы Павел Филип, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, глава парламента Азербайджана Октай Сабир оглу Асадов, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал, министр иностранных дел Кении Моника Джума, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, госсекретарь Министерства иностранных дел Хорватии Здравка Бушич, первый замминистра иностранных дел Греции.

Кроме того, на инаугурацию, кроме упомянутых, прибудутпосол Израиля в Украине Йоель Лион, помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, посол Франции Изабель Дюмон.

В то же время российский МИД сообщает, что в РФ не получали приглашений на церемонию.

Напомним, что торжественное заседание Верховной Рады, посвященное приведению к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского, начнется в 10.00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента. Соответствующий проект постановления (10270-2) поддержали 315 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг, 16 мая.