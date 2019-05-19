Политика СМИ раскрыли детали инаугурации Зеленского

2019-05-19 10:30 228

 

В Мариинском дворце военные принесут присягу новому президенту как верховному главнокомандующему.

На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

В 10 утра 20 мая Зеленский приходит в Раду и принесет там присягу. Далее он пешком переходит в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Как планируется, перед приемом в Мариинском дворце военные принесут присягу новому президенту как верховному главнокомандующему.

По планам, после торжеств Зеленский отправится на Банковую, где будет двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

Кроме того, в Администрации президента США назвали состав официальной делегации на инаугурацию Владимира Зеленского 20 мая. Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

В состав делегации также вошли: спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине.

 

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