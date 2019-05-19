Политика Россия созвала Собез ООН из-за украинского языкового закона: Украина ответила

2019-05-19 11:30 186

Россия предложила созвать заседание Совета Безопасности ООН по поводу принятия Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - рассказал Николенко на своей странице в Facebook.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал действия России. Он отметил, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

"Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма. Просто в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Климкина, подобные законы действуют во многих демократических государствах, а украинский закон лишь обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, которые имеет государственный язык в любой цивилизованный стране.

"Кремль сознательно мухлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", ставя между ними знак равенства присваивая себе право защищать их даже оружием. А с русским у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации", - отметил Климкин.

Стоит также упомянуть, что в конце апреля Верховная Рада подавляющим большинством голосов проголосовала за принятие закона, закрепляющего за украинским языком статус единственного государственного, который становится обязательным для использования практически во всех сферах жизни, за исключением личного общения и религии.