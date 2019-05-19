Политика В команде Зеленского назвали фейком указ о роспуске Рады

2019-05-19 14:00 363

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что указ о роспуске Верховной Рады, который накануне опубликовали в СМИ, является фейком.

Распространенный в некоторых СМИ "указ" не имеет ничего общего с реальностью. Со слов Победоносцевой, идентичный документ еще 18 апреля опубликовал заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов на своей странице в Facebook. Тогда он еще отметил, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть "примерно так".

Стоит упомянуть, что ранее советница Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова сообщала, что Портнов не имеет отношения к работе над судебной реформой в штабе новоизбранного президента.

Известно, что в пятницу, 17 мая, мая в Верховной Раде официально прекратила существование коалиция депутатов после выхода фракции "Народный фронт". В связи с этим фракции в течение 30 дней могут договариваться о создании новой коалиции. Если этого не произойдет, то президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако это запрещено за полгода до очередных выборов в Раду.