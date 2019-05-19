Политика В команде Зеленского назвали фейком указ о роспуске Рады

2019-05-19 14:00 363

 

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что указ о роспуске Верховной Рады, который накануне опубликовали в СМИ, является фейком.

Распространенный в некоторых СМИ "указ" не имеет ничего общего с реальностью. Со слов Победоносцевой, идентичный документ еще 18 апреля опубликовал заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов на своей странице в Facebook. Тогда он еще отметил, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть "примерно так".

Стоит упомянуть, что ранее советница Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова сообщала, что Портнов не имеет отношения к работе над судебной реформой в штабе новоизбранного президента.

Известно, что в пятницу, 17 мая, мая в Верховной Раде официально прекратила существование коалиция депутатов после выхода фракции "Народный фронт". В связи с этим фракции в течение 30 дней могут договариваться о создании новой коалиции. Если этого не произойдет, то президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако это запрещено за полгода до очередных выборов в Раду.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского

2019-05-19 12:00 426

СМИ раскрыли детали инаугурации Зеленского

2019-05-19 10:30 435

Стало известно, кто возглавит делегацию США на инаугурации Зеленского

2019-05-18 13:30 843

В МИД заявили, что Россию на инаугурацию Зеленского не приглашали

2019-05-18 11:00 738

Еще новости в разделе "Политика"

В команде Зеленского назвали фейком указ о роспуске Рады

2019-05-19 14:00 363

Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так

2019-05-19 13:30 375

Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным

2019-05-19 13:00 363

Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского

2019-05-19 12:00 426
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В команде Зеленского назвали фейком указ о роспуске Рады 2019-05-19 14:00 363
Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так 2019-05-19 13:30 375
Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным 2019-05-19 13:00 363
Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского 2019-05-19 12:00 426

Лента

15:00 Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка
14:30 В Тернопольской области шаровая молния залетела через вентиляцию и взорвала жилой дом
14:00 В команде Зеленского назвали фейком указ о роспуске Рады
13:30 Луценко о строительстве Мемориала Небесной Сотни: Что-то не так
13:00 Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным
видео 12:30 Назван победитель Евровидения-2019
12:00 Стало известно, кто из иностранных представителей прибудет на инаугурацию Зеленского
11:30 Россия созвала Собез ООН из-за украинского языкового закона: Украина ответила
11:00 Беларусь отстранили от Евровидения-2019: что известно о громком скандале
10:30 СМИ раскрыли детали инаугурации Зеленского