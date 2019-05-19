Украина В Тернопольской области шаровая молния залетела через вентиляцию и взорвала жилой дом

2019-05-19 14:30 360

 

Несчастный случай произошел в субботу около 17:00 в селе Джурин Чертковского района в Тернопольской области. Шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась. В доме во время взрыва находились 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Тернопольской области.

В результате взрыва значительные повреждения получил подвесной потолок, он обвалился. К счастью, взрыв не вызвал пожара.

На момент инцидента внутри здания находилось двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Всех доставили в больницу. После осмотра медиков их отпустили домой.

Напомним, Укргидрометцентр опроверг информацию о возможном "нашествие" шаровых молний в некоторых регионах Украины в 2018 году.

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