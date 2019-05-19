Украина Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка

2019-05-19 15:00 291

Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка. Об этом говорится в перечне апелляционных жалоб, передают Українські Новини.

Жалоба подана через Окружной админсуд 16 мая. Указано, что заявителем апелляционной инстанции является правительство.

Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка. Оно не вступит до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.

В то же время, пресс-служба Шестого апелляционного админсуда сообщила, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд. Таким образом, апелляция на данный момент находится в канцелярии Окружного админсуда.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Следующее заседание по данному делу состоится 4 июня.

Ранее советник новоизбранного президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что решение суда о признании незаконной национализации ПриватБанка выполнить невозможно.