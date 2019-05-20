Политика Порошенко окончательно зачистил Администрацию Президента от своих людей

2019-05-20 09:13 300

Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента, а Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента, соответствующие указы обнародованы на сайте президента.



"Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в одном указе.

"Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в другом документе.

Главой Администрации Президента Райнин был назначен 29 августа 2016 года, до этого он был главой Харьковской ОГА.

Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.

Напомним, Порошенко всю последнюю неделю увольнял представителей своей команды с государственной службы. В пятницу, 17 мая, он подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко. Также он подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников.