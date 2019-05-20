Политика Появилось видео, как во время инаугурации Зеленского упало удостоверение президента

2019-05-20 17:30 420

Удостоверение президента Украины упало с подушки на пол после вручения Владимиру Зеленскому.

Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому.

Так, после того, как ему вручила председатель ЦИК удостоверение президента Украины, Зеленский положил его на специальную подушечку, которую держал представитель почетного караула, и удостоверение упало с нее.

При этом кто-то из депутатов из фракции Самопомич, которые были рядом подняли удостоверение и положили на место. Также на торжественном заседании Зеленскому вручили булаву и печать.