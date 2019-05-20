Политика В США заявили, что на инаугурацию Зеленского могла прибыть впятеро большая делегация

2019-05-20 22:00 372

 

Из США на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского приехала небольшая, но очень важная группа людей.

Об этом говорится в заявлении министра энергетики США Рика Перри после инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского, опубликованной на сайте Посольства США в Украине.

"Сенатор, послы - у нас есть небольшая, но очень значимая группу людей из Соединенных Штатов, которые приехали на эту историческую [событие]... Это было сказано несколько раз - если бы у нас было чуть больше подготовительного времени, если бы мы знали на несколько дней раньше, мы бы, наверное, имели в пять раз большую делегацию", - поясняется в заявлении.

США с нетерпением ждут совместной работе с новым Президентом Украины. Таким было послание президента США Дональда Трампа для украинского коллеги Владимира Зеленского.

Напомним, в Киев прибыла делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри, планировала принять участие в инаугурации Зеленского.

Добавим, что на инаугурации новоизбранного президента присутствовали 5 иностранных президентов и представитель Вселенского патриархата.

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