Политика Гройсман заявил, что уходит в отставку

2019-05-20 17:52 216

Владимир Гройсман принял решение оставить занимаемую им должность главы украинского правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается подать в отставку с должности главы правительства Украины, напомнив о соответствующей просьбе нового президента Владимира Зеленского.

"Я надеюсь, вы понимаете, что правительство слагает с себя полномочия перед Верховной Радой Украины, а не перед президентом", – подчеркнул премьер.

Покинуть занимаемую им должность он намерен после заседания Кабмина в ближайшую среду, 22 мая.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", – сказал он на брифинге 20 мая.

Гройсман подчеркнул, что ему не стыдно за работу возглавляемого им три года правительства, и напомнив об "адекватном реагировании на вызовы и кризисы", с которыми сталкивался Кабмин.

"За все три года мы не допустили ни единого кризиса и проблем, которые бы несли угрозу нашей государственности и Украине в целом", – отметил премьер.

По его словам, призвав правительство Украины уйти в отставку, Зеленский взял на себя полную ответственность за все вызовы, с которыми страна столкнется в будущем.