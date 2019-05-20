Владимир Гройсман принял решение оставить занимаемую им должность главы украинского правительства
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается подать в отставку с должности главы правительства Украины, напомнив о соответствующей просьбе нового президента Владимира Зеленского.
"Я надеюсь, вы понимаете, что правительство слагает с себя полномочия перед Верховной Радой Украины, а не перед президентом", – подчеркнул премьер.
Покинуть занимаемую им должность он намерен после заседания Кабмина в ближайшую среду, 22 мая.
"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", – сказал он на брифинге 20 мая.
Гройсман подчеркнул, что ему не стыдно за работу возглавляемого им три года правительства, и напомнив об "адекватном реагировании на вызовы и кризисы", с которыми сталкивался Кабмин.
"За все три года мы не допустили ни единого кризиса и проблем, которые бы несли угрозу нашей государственности и Украине в целом", – отметил премьер.
По его словам, призвав правительство Украины уйти в отставку, Зеленский взял на себя полную ответственность за все вызовы, с которыми страна столкнется в будущем.