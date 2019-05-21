Украина Украинцев предупредили об опасности - уровень воды в реках поднимется на два метра

2019-05-21 12:43 147

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о поднятии уровня воды в реках отдельных регионов Украины до уровня более чем два метра.

В результате сильных дождей, 21-23 мая ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Припяти и Западного Буга на 0,2 - 0,8 м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением, частичным затоплением сельхозугодий.

На реке Случь (г. Сарны) возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского р-на Ровенской обл.

Кроме того, поднятие воды предполагается на реках бассейнов Прута и Сирета на 1,0 - 2,0 м, на отдельных участках до 2,5 м, а также в верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м.

Также вода пойдет выше текущего уровня на участке Тисы Б. Бычков-Вилок и в нижних течениях ее притоков, на отдельных участках рек бассейна Днестра до 2 м - 2.5 м, с начальным выходом воды на пойму и частичным затоплением сельхозугодий.

Возможно формирование значительного местного и склонного стока, мимолетные повышение уровней воды на малых водотоках, что может привести к локальным подтоплениям. В Карпатах существует угроза образования селевых потоков.