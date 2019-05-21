Украина Украинцев предупредили об опасности - уровень воды в реках поднимется на два метра

2019-05-21 12:43 147

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о поднятии уровня воды в реках отдельных регионов Украины до уровня более чем два метра.

В результате сильных дождей, 21-23 мая ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Припяти и Западного Буга на 0,2 - 0,8 м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением, частичным затоплением сельхозугодий.

На реке Случь (г. Сарны) возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского р-на Ровенской обл.

Кроме того, поднятие воды предполагается на реках бассейнов Прута и Сирета на 1,0 - 2,0 м, на отдельных участках до 2,5 м, а также в верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м.

Также вода пойдет выше текущего уровня на участке Тисы Б. Бычков-Вилок и в нижних течениях ее притоков, на отдельных участках рек бассейна Днестра до 2 м - 2.5 м, с начальным выходом воды на пойму и частичным затоплением сельхозугодий.

Возможно формирование значительного местного и склонного стока, мимолетные повышение уровней воды на малых водотоках, что может привести к локальным подтоплениям. В Карпатах существует угроза образования селевых потоков.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Синоптик предупредила украинцев о влиянии изменчивой погоды на здоровье

2019-05-04 13:00 1377

Погода в Украине на 1 мая. Дожди и холод накрыли всю территорию страны

2019-05-01 17:00 780

Погода в Украине 21 апреля: днем до +18, местами дожди

2019-04-21 12:30 1125

Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта

2019-04-20 11:30 2307

Еще новости в разделе "Украина"

Земли на $46 млн, недвижимость, ценные бумаги и 101 фирма - с чем Порошенко ушел с поста

2019-05-21 13:16 135

Украинцев предупредили об опасности - уровень воды в реках поднимется на два метра

2019-05-21 12:43 147

КАРТА Прогноз погоды: Днем ожидаются грозовые ливни, в ночью похолодает до +10°C

2019-05-21 11:42 156

СМИ подсчитали чистый капитал и активы экс-президента Порошенко

2019-05-21 11:14 231
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Земли на $46 млн, недвижимость, ценные бумаги и 101 фирма - с чем Порошенко ушел с поста 2019-05-21 13:16 135
Украинцев предупредили об опасности - уровень воды в реках поднимется на два метра 2019-05-21 12:43 147
КАРТА Прогноз погоды: Днем ожидаются грозовые ливни, в ночью похолодает до +10°C 2019-05-21 11:42 156
СМИ подсчитали чистый капитал и активы экс-президента Порошенко 2019-05-21 11:14 231

Лента

13:44 Huawei разрешили использовать версию Android без приложений и сервисов Google
13:16 Земли на $46 млн, недвижимость, ценные бумаги и 101 фирма - с чем Порошенко ушел с поста
13:12 Банки начали активно использовать новый инструмент рефнансирования НБУ
12:43 Украинцев предупредили об опасности - уровень воды в реках поднимется на два метра
12:15 Первый официальный визит Зеленского - стала известна вероятная страна
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Днем ожидаются грозовые ливни, в ночью похолодает до +10°C
11:14 СМИ подсчитали чистый капитал и активы экс-президента Порошенко
10:41 Зеленский вызвал "на ковер" в АП подавшего в отставку министра обороны Полторака
10:13 Сегодня стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания
10:00 Зеленский намерен продолжать антироссийскую политику Порошенко