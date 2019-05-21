Украина видео Супрун отреагировала на отставку Гройсмана и срочно бежала из Украины

2019-05-21 15:14 285

Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, известная своей бурной деятельностью в Соцсетях.

Ее сообщение появилось сразу после того, как премьер Владимир Гройсман объявил о своей отставке.

"Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новостей и переживать. Подправим наши планы и обязательно о них всем сообщим", - отметила Супрун.

Тем временем СМИ сообщили, что Ульяна Супрун спешно покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского. Видео того, как Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь на франкфуртский рейс обнародовано в Сети.

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