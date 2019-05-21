Политика фото Стало известно, когда Владимир Зеленский подпишет указ о роспуске Верховной Рады

2019-05-21 14:12 297

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан подтвердил, что документ будет подписан и обнародован в самое ближайшее время. Предположительно, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 или 28 июля. Такие даты назвали политики после сегодняшней встречи Зеленского с главами парламентских фракций.

"Что касается самого указа (о роспуске Рады), он будет подписан в ближайшее время. И мы ожидаем его обнародования в ближайшие дни. Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019-го.

На сегодня еще идут консультации с ЦИК по процедуре выборов, и, возможно, будет принято решение обращения к председателю ВР господину Парубию о созыве на завтра досрочной сессии и принятии таких изменений в закон о выборах народных депутатов", - сказал Богдан.

Он также добавил: "По нашему мнению, консультации прошли очень конструктивно. Практически все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью такого роспуска (Верховной Рады).

Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ, однако при его наличии все фракции парламента задекларировали желание идти на выборы. Мы считаем, что это будет очень важный шаг для обновления парламента и для заведения в парламент новых прогрессивных лиц, которые имеют желание и возможность работать на Украину, на ее будущее".

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, но указа пока нет. Сегодня утром к нему на консультацию прибыли лидеры парламентских фракций, и по итогам консультаций обозначены две вероятные даты проведения досрочных парламентских выборов - 21 и 28 июля.

Лидер РПЛ Олег Ляшко предполагает, что выборы могут состояться 21 июля, вице-спикер Ирина Геращенко - что 28 июля. Ожидается, что указ о роспуске Рады Владимир Зеленский может подписать завтра, 22 мая.