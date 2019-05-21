Политика Администрацию Президента Украины возглавит советник Зеленского Богдан – СМИ

2019-05-21 19:00 405

Указ о назначении советника президента Украины Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации Президента должен появиться 21 мая, сообщают источники LB.ua.

Администрацию Президента (АП) Украины возглавит советник нового главы государства Владимира Зеленского по юридическим вопросам, адвокат Андрей Богдан. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания прогнозирует, что указ о назначении Богдана главой АП будет опубликован вечером 21 мая.

Сам Богдан говорил, что на эту должность Зеленский назначит "человека из ближайшего окружения, которому он доверяет".

Богдан является адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. По данным LB.ua, он не приостанавливал свою адвокатскую деятельность.

Богдан в интервью "Украинской правде" 25 апреля заявил, что не сможет отказать Зеленскому, если тот пригласит его на должность главы Администрации Президента.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Богдан не может работать на государственной службе, потому что был люстрирован, согласно закону Украины "Об очищении власти". Представление о конституционности закона о люстрации сейчас находится в Конституционном Суде. Если суд признает закон неконституционным, юрист сможет работать в госорганах.



