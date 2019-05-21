Политика США готовят мощный удар по "Северному потоку-2": что известно

2019-05-21 20:00 180

 

Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2". Кроме того, готовится законопроект, который ограничит работу газопровода.

Об этом 21 мая заявил министр энергетики США Рик Перри, передает пресс-служба Кабмина. Если ограничения в том числе коснутся компаний, которые занимаются строительством трубы, как ранее писал OBOZREVATEL, это может фактически остановить запуск "Северного потока-2".

Россия уже признала, что запустить поток с 1 января 2020-го, как планировали ранее, не удастся. Главная причина – Дания не дала согласия на строительство. Если же идти в обход, это займет больше средств и времени. Однако, если США введут жесткие санкции, стройка может вовсе остановиться.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало о том, что республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин разработали санкции против "Северного потока-2". Они оба являются членами Комитета по международным отношениям и планируют с помощью законопроекта усилить давление на РФ.

Санкции, в частности, якобы коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. При этом документ направлен непосредственно против "Северного потока-2". В законопроекте также говорится об отказе в визах руководителям этих компаний.

Заявление представителя США также прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман. "Встретился с министром энергетики США Риком Перри. Благодарю американских коллег за поддержку в энергетической сфере. Есть много совместных наработок, которые нужно усиливать для энергетической безопасности Украины и всего региона", – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Он также отметил, что строительство Nord Stream 2 – "разновидность энергетического оружия России", которая хочет использовать этот газопровод для влияния на европейских партнеров. "Украина категорически против строительства. Благодарю США за поддержку в этом важном вопросе", – добавил премьер.

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