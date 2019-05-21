Политика Новые люди на Банковой - кто они и откуда

2019-05-21 23:00 219

Президент Украины Владимир Зеленский издал ряд указов, которыми назначил персональный состав руководства своей администрации. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства сегодня, 21 мая. Журналисты решили рассмотреть новоназначенных поближе.

Главой АП ожидаемо стал юрист Андрей Богдан, а первым его заместителем Зеленский назначил Сергей Трофимова - продюсера "Студии Квартал-95". Как пишет Telegram-канал Klymenko Time, по якобы слитой переписке команды, которая была опубликована журналистом Денисом Бигусом, его кандидатура рассматривалась на главу АП.

Заместителями Богдана назначены Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк. Зеркаль и Рябошапка - люди в политике не новые, Тимошенко и Костюк - совсем наоборот.

Зеркаль занимала пост замминистра иностранных дел. В МИД ей доверяли важные задачи - она представляла Украину с 6 марта по 9 марта 2017 года в Международном суде в Гааге. Рябошапка был заместителем министра юстиции и членом НАПК. А вот Костюк - человек из "квартального окружения Зеленского", сценарист сериалов и кинофильмов студии. Именно его команда придумывала образы и сюжетные линии фильма "Слуга народа". Тимошенко - медийщик, в прошлом - руководитель компании GoodMedia. Именно эта компания снимала все предвыборные ролики Зеленского.

Первым помощником президента назначен Сергей Шефир - бизнес-партнер по "Кварталу 95". Помощником Зеленского также стал Андрей Ермак - юрист, продюсер, основатель Garnet International Media Group.

Советником президента и его представителем в ВР назначен Руслан Стефанчук - ключевая фигура "команды Зе", доктор юридических наук, эксперт по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работы. Еще одним советником стал Михаил Федоров - куратор диджитал-кампании Зеленского.