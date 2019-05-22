Украина Онищенко грозится вернуться в Украину и добиться уголовного преследования Порошенко

2019-05-23 09:11 132

Народный депутат Александр Онищенко в эфире телеканала 112 Украина заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Нардеп также рассматривает вариант участия в парламентских выборах.

"Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра (22 мая) у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней – две недели", – сказал Онищенко.

Кроме этого, депутат отметил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.

По словам Онищенко, он также намерен через суд добиться преследования экс-президента Петра Порошенко из-за коррупционных схем.

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